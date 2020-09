Salvini con la febbre al comizio, lui precisa: “Fatto test Covid. Sono negativo” (Di sabato 26 settembre 2020) Fa marcia indietro il leader della Lega Matteo Salvini. Dopo le voci sul suo stato di salute che lo volevano febbricitante e dolorante, il segretario del Carroccio smentisce di avere sintomi da coronavirus. Salvini con la febbre al comizio, lui smentisce “Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo – ha scritto poco … L'articolo Salvini con la febbre al comizio, lui precisa: “Fatto test Covid. Sono negativo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 settembre 2020) Fa marcia indietro il leader della Lega Matteo. Dopo le voci sul suo stato di salute che lo volevano febbricitante e dolorante, il segretario del Carroccio smentisce di avere sintomi da coronavirus.con laal, lui smentisce “Mai avuta, fattosulieri mattina, negativo – ha scritto poco … L'articolocon laal, lui: “Fattonegativo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

massimobitonci : QUESTO È UN REGIME!??Salvini: 'A mia ex moglie tolto telefono con foto di mia figlia' - DantiNicola : Non possiamo consentire che la voglia di autoritarismo del signorotto magiaro blocchi la ripresa delle economie deg… - Adnkronos : #Salvini: 'A mia ex moglie tolto telefono con foto di mia figlia' - zazoomblog : Salvini con la febbre al comizio lui precisa: “Fatto test Covid. Sono negativo” - #Salvini #febbre #comizio… - SoloSara4 : RT @La_manina__: #Salvini a un convegno: ho la febbre, il medico mi ha detto: “lei adesso va a casa”. E io gli ho risposto: sì, ma prima va… -