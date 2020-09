Roma-Juventus, Cobolli Gigli: “Sarri scelta errata, entusiasta di Pirlo. Caso Suarez? Ho la mia idea” (Di sabato 26 settembre 2020) Parla Giovanni Cobolli Gigli.Alla vigilia di Roma-Juventus, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, l'ex presidente del club bianconero, intervenuto ai microfoni di 'Centro Suono Sport,' ha così commentatola sfida dell'Olimpico contro i giallorossi: "Si tratta di una partita che darà sicuramente indicazioni importanti: entrambe le squadre, per ragioni differenti, hanno un grande bisogno di vincere".VIDEO Juventus, visite mediche per Morata: l’arrivo al J Medical e l’accoglienza dei tifosiUn commento sul cambio in panchina: "La scelta di Pirlo? Sono entusiasta del nuovo progetto. Sarri non si è mai sentito juventino e si è rivelato una scelta ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Parla Giovanni.Alla vigilia di, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, l'ex presidente del club bianconero, intervenuto ai microfoni di 'Centro Suono Sport,' ha così commentatola sfida dell'Olimpico contro i giallorossi: "Si tratta di una partita che darà sicuramente indicazioni importanti: entrambe le squadre, per ragioni differenti, hanno un grande bisogno di vincere".VIDEO, visite mediche per Morata: l’arrivo al J Medical e l’accoglienza dei tifosiUn commento sul cambio in panchina: "Ladi? Sonodel nuovo progetto. Sarri non si è mai sentito juventino e si è rivelato una...

