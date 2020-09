Motogp, Morbidelli in pole. Terzo tempo per Rossi (Di sabato 26 settembre 2020) Franco Morbidelli su Yamaha Petronas ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Catalogna in Spagna. Terzo Valentino Rossi dietro a Fabio Quartararo, secondo. In dietro la Ducati del leader ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) Francosu Yamaha Petronas ha conquistato laposition nel Gran Premio di Catalogna in Spagna.Valentinodietro a Fabio Quartararo, secondo. In dietro la Ducati del leader ...

SkySportMotoGP : MORBIDELLI, POLE SPA-VEN-TO-SA! (?? #Q2) ?? Prima fila anche per il Dottore! I tempi ? - SkyTG24 : MotoGp, qualifiche Gp di Catalogna: Morbidelli in pole position, Rossi parte terzo - MuammarAldafi : RT @lucywiryono: Front row POLE : Morbidelli P2 : Quartararo P3 : ROSSI #CatalanGP #motogp - StraNotizie : Motogp, Catalogna: Morbidelli in pole, terzo tempo per Rossi - nyepez : RT @LaStampa: MotoGp in Catalogna: Morbidelli in pole, Rossi terzo -