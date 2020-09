MotoGP, GP Catalogna. Rossi: “Giornata speciale, guidato al limite” (Di sabato 26 settembre 2020) “Oggi è una giornata speciale, anche per la firma del contratto con Petronas. Essere in prima fila è sempre bello, è molto importante per la gara. Abbiamo lavorato bene sin da ieri, sapevo di poter essere competitivo. Sono riuscito a guidare al limite senza fare errori“. Lo ha detto Valentino Rossi dopo il terzo tempo in qualifica nel Gran Premio di Catalogna di MotoGP dietro a Morbidelli e Quartararo. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “Oggi è una giornata, anche per la firma del contratto con Petronas. Essere in prima fila è sempre bello, è molto importante per la gara. Abbiamo lavorato bene sin da ieri, sapevo di poter essere competitivo. Sono riuscito a guidare al limite senza fare errori“. Lo ha detto Valentinodopo il terzo tempo in qualifica nel Gran Premio dididietro a Morbidelli e Quartararo.

