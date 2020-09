Giorgio Armani alla Milano Fashion Week: l'uomo e la donna dialogano nell'armadio (Di sabato 26 settembre 2020) Mentre Emporio Armani cerca di far dialogare l'uomo e la donna attraverso gli abiti, Miuccia Prada e Raf Simons (al suo debutto) il dialogo lo spostano sull'uomo e la macchina. Per dire «più si è connessi alla realtà tanto più il proprio lavoro ha un senso». La loro co-direzione artistica annunciata lo scorso febbraio in piena pandemia è stata presentata ieri sulla piattaforma digitale (niente sfilata dal vivo) con una collezione che voleva lanciare un messaggio chiaro: la tecnologia è l'estensione di noi stessi. Una consapevolezza che Miuccia ha maturato durante il lockdown: «Ho riflettuto sulla relazione che abbiamo con i monitor, ma non si può chiedere a un creativo di fare la rivoluzione perché il suo lavoro è reagire ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Mentre Emporiocerca di far dialogare l'e laattraverso gli abiti, Miuccia Prada e Raf Simons (al suo debutto) il dialogo lo spostano sull'e la macchina. Per dire «più si è connessirealtà tanto più il proprio lavoro ha un senso». La loro co-direzione artistica annunciata lo scorso febbraio in piena pandemia è stata presentata ieri sulla piattaforma digitale (niente sfilata dal vivo) con una collezione che voleva lanciare un messaggio chiaro: la tecnologia è l'estensione di noi stessi. Una consapevolezza che Miuccia ha maturato durante il lockdown: «Ho riflettuto sulla relazione che abbiamo con i monitor, ma non si può chiedere a un creativo di fare la rivoluzione perché il suo lavoro è reagire ...

