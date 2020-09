Covid, studente positivo: a Napoli chiude liceo del centro storico (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – C’è anche il primo caso di scuola chiusa a Napoli, dopo la notizia nel pomeriggio di un contagio a San Giuseppe Vesuviano con l’Istituto chiuso e alunni in quarantena. E’ il liceo Fonseca del centro storico di Napoli nel quale un alunno è risultato positivo al coronavirus. Con una nota, studenti e famiglie sono stati informati che la sede centrale dell’istituto, in via Benedetto Croce, resterà chiusa lunedì 28 settembre per un intervento straordinario di sanificazione. A quanto si apprende, lo studente, che frequenta lo scientifico, sarebbe andato a scuola già con sintomi riconducibili al Covid-19. Sono stati i compagni di classe a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è anche il primo caso di scuola chiusa a, dopo la notizia nel pomeriggio di un contagio a San Giuseppe Vesuviano con l’Istituto chiuso e alunni in quarantena. E’ ilFonseca deldinel quale un alunno è risultatoal coronavirus. Con una nota, studenti e famiglie sono stati informati che la sede centrale dell’istituto, in via Benedetto Croce, resterà chiusa lunedì 28 settembre per un intervento straordinario di sanificazione. A quanto si apprende, lo, che frequenta lo scientifico, sarebbe andato a scuola già con sintomi riconducibili al-19. Sono stati i compagni di classe a ...

