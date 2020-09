Catania, ecco i numeri di maglia per la nuova stagione (Di sabato 26 settembre 2020) Il Calcio Catania rende nota la numerazione ufficiale delle maglie degli atleti in prima squadra per la stagione sportiva 2020/21:1. Santurro - Antonio Santurro2. Noce - Mario Noce3. Claiton - Claiton dos Santos Machado4. Vicente - Bruno Leonardo Vicente5. Silvestri - Tommaso Silvestri6. Welbeck - Nana Addo Welbeck-Maseko7. Gatto - Alessandro Gatto8. Rosaia - Giacomo Rosaia9. Sarao - Manuel Sarao10. Reginaldo - Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca12. Della Valle - Salvatore Della Valle13. Izco - Mariano Julio Izco16. Albertini - Alessandro Albertini19. Manneh - Kalifa Manneh20. Pinto - Giovanni Pinto21. Biondi - Kevin Biondi22. Martínez - Miguel Ángel Martínez Martínez23. Dall’Oglio - Jacopo Dall’Oglio26. Calapai - Luca Calapai29. Zanchi - ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Il Calciorende nota la numerazione ufficiale delle maglie degli atleti in prima squadra per lasportiva 2020/21:1. Santurro - Antonio Santurro2. Noce - Mario Noce3. Claiton - Claiton dos Santos Machado4. Vicente - Bruno Leonardo Vicente5. Silvestri - Tommaso Silvestri6. Welbeck - Nana Addo Welbeck-Maseko7. Gatto - Alessandro Gatto8. Rosaia - Giacomo Rosaia9. Sarao - Manuel Sarao10. Reginaldo - Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca12. Della Valle - Salvatore Della Valle13. Izco - Mariano Julio Izco16. Albertini - Alessandro Albertini19. Manneh - Kalifa Manneh20. Pinto - Giovanni Pinto21. Biondi - Kevin Biondi22. Martínez - Miguel Ángel Martínez Martínez23. Dall’Oglio - Jacopo Dall’Oglio26. Calapai - Luca Calapai29. Zanchi - ...

Ultime Notizie dalla rete : Catania ecco Ufficiale: Real Siracusa, dal Catania ecco La Delfa! Tuttocampo Raffaele: “dal mercato servono 4-5 innesti. I nuovi a disposizione, domani capiremo la reale condizione fisica”

Ecco le sue dichiarazioni ... Tutti gli avversari sono da rispettare, ma dobbiamo pensare a noi e a dare il massimo. Sono molto fiducioso, il Catania ha un ottimo organico e, se completata potrà dare ...

La festa di ANGELO, dei "Quadri", della Gioconda e...del "Buco di Catania"

di iena marco pitrella (nella foto né Yoko Ono, né Johnny Depp, ma Concetta Raia). La Festa de l’Unità regala, specie di questi tempi e specie di questi tempi a Catania, regala grandi e vibranti soddi ...

