Cagliari – Lazio, i commenti post partita (Di domenica 27 settembre 2020) Cagliari – Lazio è terminata 0-2, gli ospiti hanno trovato la prima vittoria stagionale alla Sardegna Arena. I biancocelesti hanno dominato la partita, mantenendo alto il pressing e il possesso palla, seppur commettendo qualche errore. I rossoblu hanno difeso discretamente la propria metà campo e in alcuni frangenti si sono dimostrati pericolosi per gli avversari. Questo però non è bastato. Una delle azioni di Cagliari – Lazio Le dichiarazioni post partita di Di Francesco Al termine del match, Di Francesco allenatore del Cagliari ha commentato la gara: “Giocare contro questa Lazio non è facile, giocano da anni insieme con gli stessi interpreti e con le stesso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 settembre 2020)è terminata 0-2, gli ospiti hanno trovato la prima vittoria stagionale alla Sardegna Arena. I biancocelesti hanno dominato la, mantenendo alto il pressing e il possesso palla, seppur commettendo qualche errore. I rossoblu hanno difeso discretamente la propria metà campo e in alcuni frangenti si sono dimostrati pericolosi per gli avversari. Questo però non è bastato. Una delle azioni diLe dichiarazionidi Di Francesco Al termine del match, Di Francesco allenatore delha commentato la gara: “Giocare contro questanon è facile, giocano da anni insieme con gli stessi interpreti e con le stesso ...

OfficialSSLazio : ?? Palazzo Doglio, hotel 5 stelle da poco inaugurato a Cagliari, ospita la Lazio per la trasferta in terra sarda - DiMarzio : #Lazio, le parole di #Inzaghi dopo la vittoria con il #Cagliari - OfficialSSLazio : #CagliariLazio è anche il gol numero ?? di Tommaso Rocchi ?? “Bei ricordi a Cagliari, Lazio pronta per il debutto',… - FilippoRubu00 : ??#Cagliari, oggi tante difficoltà contro la #Lazio. Molta confusione nella gestione della palla e difesa sofferente… - FootballiaStor1 : ???? Serie A : 2e journée : Torino 2-4 Atalanta Cagliari 0-2 Lazio #TorinoAtalanta #CagliariLazio -