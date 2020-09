Uomini e Donne oggi, accuse e sospetti: Selene tra Nicola e Davide (Di venerdì 25 settembre 2020) oggi a Uomini e Donne continuano i colpi di scena. Gemma si ritrova tra Biagio e Paolo. Con quest’ultimo ha avuto già una discussione, a causa della conoscenza che sta portando avanti con l’altro cavaliere. Tra loro c’è anche Aurora, la quale sta frequentando Biagio. Dopo ciò, il pubblico di Canale 5 assisterà a un … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 25 settembre 2020)continuano i colpi di scena. Gemma si ritrova tra Biagio e Paolo. Con quest’ultimo ha avuto già una discussione, a causa della conoscenza che sta portando avanti con l’altro cavaliere. Tra loro c’è anche Aurora, la quale sta frequentando Biagio. Dopo ciò, il pubblico di Canale 5 assisterà a un … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - giuliainnocenzi : Può sembrare una questione di lana caprina ma non lo è. Quando si rivolgono agli uomini portano il rispetto che mer… - Doctor_DrWho : @ColeoColais Guardo anche io qualche reel, spesso mi chiedo che non c’è bisogno di mostrarsi così ... sia uomini ch… - __martinaaa___ : RT @Blackaster96: 'Cioèèè zio che schifo gli anime sono per bimbiminkia zoè ma daiiiii ridicoliiiiih ceh!' Venera i clown stramaschilisti… -