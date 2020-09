Torna la paura a Parigi: attacco vicino all’ex sede di Charlie Hebdo. In quattro feriti col machete (Di venerdì 25 settembre 2020) Torna la paura a Parigi. Terrore nella rue Nicolas Appert, dove si trovava la redazione di Charlie Hebdo. Un uomo armato di un machete ha aggredito almeno quattro persone, due sarebbero gravissime. Un’aggressore, vestito con una giacca a vento senza maniche, pantaloni di tuta neri e scarpe da ginnastica rosse è subito fuggito nella metro. In un primo momento si era parlato di due aggressori in fuga. Poi un uomo è stato arrestato verso le 12.45 nei pressi dell’Opera Bastille con tracce di sangue sui vestiti. Secondo Le Figaro, potrebbe essere uno dei due sospetti ricercati. Ma poi la prefettura della polizia ha fatto sapere: «L’attentatore ha agito da solo». Parigi, una giovane donna ferita alla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 settembre 2020)la. Terrore nella rue Nicolas Appert, dove si trovava la redazione di. Un uomo armato di unha aggredito almenopersone, due sarebbero gravissime. Un’aggressore, vestito con una giacca a vento senza maniche, pantaloni di tuta neri e scarpe da ginnastica rosse è subito fuggito nella metro. In un primo momento si era parlato di due aggressori in fuga. Poi un uomo è stato arrestato verso le 12.45 nei pressi dell’Opera Bastille con tracce di sangue sui vestiti. Secondo Le Figaro, potrebbe essere uno dei due sospetti ricercati. Ma poi la prefettura della polizia ha fatto sapere: «L’attentatore ha agito da solo»., una giovane donna ferita alla ...

