“Striscia La Notizia” | le novità dell’ultima edizione

I primi conduttori saranno Ficarra e Picone Sono Ficarra e Picone i primi conduttori al bancone della 33a edizione di Striscia la notizia, in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Canale 5. I comici siciliani saranno seguiti a dicembre da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che a loro volta passeranno il testimone a inizio marzo alla coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Chiuderanno la stagione Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Quest'anno Striscia è "La voce dell'insofferenza": attualità, inchieste, retroscena, rubriche, parodie per dare voce ai cittadini con l'inconfondibile stile ironico e provocatorio. "L'insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni – spiega Antonio Ricci -. Insofferenza per la mascherina, insofferenza ...

