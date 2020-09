Ministero Salute: scuola, in caso di sintomi sospetti l’alunno va sottoposto subito a tampone (Di venerdì 25 settembre 2020) In una circolare datata 24 settembre, il Ministero della Salute chiarisce cosa occorre fare in caso di sintomi sospetti di Covid in un alunno in ambito scolastico. L’indicazione è quella di chiedere subito il test diagnostico. La circolare prevede quattro ipotesi: il caso in cui un alunno accusi più di 37,5 di febbre o altri sintomi a scuola; il caso in cui questo avvenga a casa; il caso in cui sia un operatore scolastico ad avere febbre o altri sintomi a scuola; Il caso in cui l’operatore scolastico accusi sintomi a casa. In tutte queste situazioni va effettuato il tampone, per il quale, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) In una circolare datata 24 settembre, ildellachiarisce cosa occorre fare indidi Covid in un alunno in ambito scolastico. L’indicazione è quella di chiedereil test diagnostico. La circolare prevede quattro ipotesi: ilin cui un alunno accusi più di 37,5 di febbre o altri; ilin cui questo avvenga a casa; ilin cui sia un operatore scolastico ad avere febbre o altri; Ilin cui l’operatore scolastico accusia casa. In tutte queste situazioni va effettuato il, per il quale, ...

