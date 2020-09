Mauro Corona si pente di aver chiamato Bianca Berlinguer “gallina” e le chiede scusa e poi si giustifica | “Sono nervoso | non tocco alcol da 40 giorni”

(Di venerdì 25 settembre 2020) Una lite che ha davvero dato fastidio ai telespettatori quella avvenuta a Cartatra, forse con toni un po’ frettolosi ha invitatoa non fare pubblicità durante la trasmissione perchè la normativa non lo consente eha reagito in un modo decisamente esagerato e violento verbalmente. La lite trasono abituati a trattarsi fintamente male, lei “lo maltratta” sempre bonariamente e lui ...

gaiatortora : Cioè siete sorpresi da Mauro Corona? Bha - infoitcultura : Mauro Corona, scuse a Berlinguer: “Roba da bar, io cretino e maleducato” - infoitcultura : Mauro Corona si scusa. 'Sono nervoso, non tocco alcool da giorni' - lisasandr_LJDMC : RT @laura_ceruti: Se chiami Mauro Corona come ospite fisso devi anche aspettarti queste uscite, chi è causa del suo mal... - thejumper_94 : @see_lallero La Berlinguer è sempre stata troppo buona bei confronti di Mauro Corona. Questa volta ha veramente cagato fuori. -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Corona

Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...Dopo le polemiche suscitate dal suo comportamento, Mauro Corona - che nei giorni scorsi in tv si è rivolto a Bianca Berlinguer zittendola e chiamandola gallina - ha deciso di scusarsi pubblicamente al ...