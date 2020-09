iOS 14 su iPhone | funzioni | miglioramenti e caratteristiche principali

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 25 settembre 2020) Anche quest'anno Apple ha deciso di sorprendere tutti introducendo tante interessanti novità in iOS 14, la nuova versione del sistema operativo che governa glifin dalla loro nascita. Il tema principale di questo aggiornamento è senza ombra di dubbio personalizzazione: anche se ancora molto lontani dal livello di personalizzazione offerto da un qualsiasi smartphone Android, Apple ha voluto venire incontro a molte richieste degli utenti su questo aspetto (da sempre vero tallone d'Achille), integrando nuove funzionalità pensate per rendere davvero unico ognivenduto e poter finalmente aggiungere qualcosa alle schermate che non siano solo icone delle app. Qui in basso abbiamo raccolto tutte lepresenti in iOS 14, così da poter ...