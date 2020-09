Heather Parisi ancora contro la Cuccarini: «Omofoba e pure ipocrita» (Di venerdì 25 settembre 2020) Heather Parisi Quando Lorella Cuccarini muove un passo, Heather Parisi è pronta allo ’sgambetto’. Così, nella querelle tra l’ex conduttrice de La Vita in Diretta e Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip, si inserisce a gamba testa la ballerina di Los Angeles, che dalla sua Hong Kong twitta contro la ‘nemica amatissima’: “Se 1 dice “se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio” (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che “non è allineato al politicamente corretto”. Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita. PUNTO” afferma via Twitter la Parisi, in evidente ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020)Quando Lorellamuove un passo,è pronta allo ’sgambetto’. Così, nella querelle tra l’ex conduttrice de La Vita in Diretta e Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip, si inserisce a gamba testa la ballerina di Los Angeles, che dalla sua Hong Kong twittala ‘nemica amatissima’: “Se 1 dice “se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio” (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che “non è allineato al politicamente corretto”. Vuol dire che è omofobo e. PUNTO” afferma via Twitter la, in evidente ...

heather_parisi : Se 1 dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio' (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay… - heather_parisi : Quando metti ordine a casa ... Questa foto è di 'Fantastico 8' P.S. Different Times ... allora, se facevo il pugno… - itsmikko98 : @Xxxyz46119618 @heather_parisi @marcodelacroix1 Perché per le cazzate che dice (che dimostrano anche che persona pi… - davidemaggio : Eccola là. Heather Parisi contro la Cuccarini «Omofoba e pure ipocrita» - itsmikko98 : @VGioderto @heather_parisi @giovanni_bread Sennò? Lorella ha fatto anche cose buone (mi ricorda qualcosa questa fra… -