Atletico Madrid, la penitenza di Suarez: manate dei calciatori sotto il tunnel (Di venerdì 25 settembre 2020) I calciatori dell'Atletico Madrid hanno salutato il nuovo arrivato della squadra, l'attaccante Luis Suarez. Durante l'allenamento, i giocatori hanno fatto passare il giocatore sotto un tunnel. Il video è stato pubblicato sul "Twitter" del club di Madrid. ITA Sport Press.

