X Factor 2020, Audizioni – Seconda puntata – Chi passa? (Di giovedì 24 settembre 2020) X Factor 2020 ci ha regalato la Seconda puntata di Audizioni. Tanti concorrenti in gara, molti passati e storie senza fine. Abbiamo conosciuto da vicino diverse problematiche che riguardano la vita degli aspiranti vincitori. Fra dislessia, albinismo, bullismo e molto altro ancora. La Seconda puntata di X Factor 2020 ha messo anche in scontro Emma Marrone e Hell Raton. Un piccolo diverbio per quanto riguarda una performance, poi risolto in un nulla di fatto. Chi ha passato il turno? X Factor 2020, Audizioni – La Seconda puntata I Grate Soul sono stati i primi ad esibirsi sul palco: la loro formazione funziona e il ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020) Xci ha regalato ladi. Tanti concorrenti in gara, moltiti e storie senza fine. Abbiamo conosciuto da vicino diverse problematiche che riguardano la vita degli aspiranti vincitori. Fra dislessia, albinismo, bullismo e molto altro ancora. Ladi Xha messo anche in scontro Emma Marrone e Hell Raton. Un piccolo diverbio per quanto riguarda una performance, poi risolto in un nulla di fatto. Chi hato il turno? X– LaI Grate Soul sono stati i primi ad esibirsi sul palco: la loro formazione funziona e il ...

rockolpoprock : Agnelli ed Emma: 'Per dimostrare di essere amici non servono i duetti' - SkyTG24 : 4 cose da sapere prima di vedere la puntata di X Factor di stasera - SkyItalia : Pronti per #XF2020? Abbiamo una sorpresa per voi! Un’anteprima della prima puntata oggi alle 19.30 qui ??… - emalombardini : X Factor 14, il racconto della seconda puntata di audizioni - Euromusica : X Factor 14, il racconto della seconda puntata di audizioni -