Vaticano, Angelo Becciu si dimette e rinuncia al cardinalato. Udienza choc con il Papa (Di giovedì 24 settembre 2020) Città del Vaticano, 24 settembre 2020 - A sorpresa il cardinale Angelo Becciu si è dimesso e ha rinunciato al cardinalato, come comunica il Vaticano in una nota: "Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Città del, 24 settembre 2020 - A sorpresa il cardinalesi è dimesso e hato al, come comunica ilin una nota: "Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo ...

fattoquotidiano : Vaticano, Angelo Becciu si dimette dalla congregazione della causa dei santi e rinuncia al cardinalato - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Guido Reni, San Matteo e l'angelo, 1635-1640, Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano.… - Annalis80790333 : RT @ROBZIK: Shock in Vaticano: si è dimesso da cardinale Angelo #Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Un evento raro… - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Shock in Vaticano: si è dimesso da cardinale Angelo #Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Un evento raro… - ROBZIK : Shock in Vaticano: si è dimesso da cardinale Angelo #Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Un… -