Tommaso Zorzi vuota il sacco: "Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno avuto una storia" (Di giovedì 24 settembre 2020) Tommaso Zorzi protagonista del Grande Fratello Vip 5 Senza ombra di dubbio, insieme alla contessa Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ci regalerà della soddisfazioni. Dopo il malessere che lo ha costretto a recarsi in ospedale, il noto influencer in casa ha iniziato a parlare di alcuni personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Il ragazzo ha dato il suo parere sulla relazione sentimentale naufragata tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Le sue parole hanno creato una serie di reazioni negative da parte del popolo del web, soprattutto quando Zorzi ha fatto una confessione su Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha ...

