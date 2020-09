The Voice senior: Elodie e Albano con la figlia Jasmine coach? (Di giovedì 24 settembre 2020) Elodie, Albano (qui l’articolo dedicato) con la figlia Jasmine sarebbero in cima alla lista dei papabili coach della prima edizione di The Voice senior, in onda su Rai 1 tra novembre e dicembre. Al timone del Talent show Antonella Clerici, mentre per quanto riguarda il cast non vi sono ancora conferme ufficiali. La versione rinnovata del più noto The Voice of Italy vedrà la partecipazione di concorrenti over 60 e, stando agli ultimi rumors, si comporrà di sole 5/6 puntate. Insomma, una versione un po’ diversa da quella a cui i telespettatori erano abituati negli anni passati su Rai 2. The Voice senior, Elodie in giuria? Non vi è ancora nulla di certo, ma pare che ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 settembre 2020)(qui l’articolo dedicato) con lasarebbero in cima alla lista dei papabilidella prima edizione di The, in onda su Rai 1 tra novembre e dicembre. Al timone del Talent show Antonella Clerici, mentre per quanto riguarda il cast non vi sono ancora conferme ufficiali. La versione rinnovata del più noto Theof Italy vedrà la partecipazione di concorrenti over 60 e, stando agli ultimi rumors, si comporrà di sole 5/6 puntate. Insomma, una versione un po’ diversa da quella a cui i telespettatori erano abituati negli anni passati su Rai 2. Thein giuria? Non vi è ancora nulla di certo, ma pare che ...

