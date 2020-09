Renato Zero: “Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poca spesa” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 30 settembre l’artista festeggia 70 anni Renato Zero il 30 settembre spegnerà ben 70 candeline. Per festeggiare, con stile e nel migliori dei modi farà uscire il disco “Zerosettanta – Volume Tre”. Questo sarà solo uno dei tre volumi, che come spiega ad Ansa, usciranno il 30 ottobre e il 30 novembre: Quaranta brani, rappresentativi di un trascorso che qui vuole ribadire lo sforzo e l’attenzione verso quella coerenza che mi ha sempre contraddistinto. Molti, in questi mesi hanno tirato in causa il cantautore per un parallelismo con Achille Lauro il cui estro e le cui esibizioni ricorderebbero quello di Zero che però ha precisato: Lui Riesce ad affermarsi con poca spesa, io mi sono ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 30 settembre l’artista festeggia 70 anniil 30 settembre spegnerà ben 70 candeline. Per festeggiare, con stile e nel migliori dei modi farà uscire il disco “settanta – Volume Tre”. Questo sarà solo uno dei tre volumi, che come spiega ad Ansa, usciranno il 30 ottobre e il 30 novembre: Quaranta brani, rappresentativi di un trascorso che qui vuole ribadire lo sforzo e l’attenzione verso quella coerenza che mi ha sempre contraddistinto. Molti, in questi mesi hanno tirato in causa il cantautore per un parallelismo con Achilleil cui estro e le cui esibizioni ricorderebbero quello diche però ha precisato: Luiadconspesa, io mi sono ...

