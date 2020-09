Recovery, MES, legge elettorale e decreti Salvini: quattro spine per il Governo (Di giovedì 24 settembre 2020) Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo dopo il pareggio alle Regionali che di fatto stabilizza il Governo che per Conte è già tempo di nuove (vecchie) grane. Il buon risultato ottenuto dal PD infatti cambia i rapporti di forza nella maggioranza con inevitabili ripercussioni sul’agenda di Governo. Si comincia, come prevedibile, dal MES. Come sottolinea oggi il Corriere della Sera dopo il voto il PD è pronto a far sentire da subito il suo ritrovato peso specifico e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Aumenta dunque il pressing per dire sì al tesoretto da 36 miliardi che il fondo salva Stati dell’Ue potrebbe erogare all’Italia a patto che vengano spesi per la sanità. I Cinquestelle bocciati ancora dal voto regionale sono ad un bivio: capitolare o continuare ad ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo dopo il pareggio alle Regionali che di fatto stabilizza ilche per Conte è già tempo di nuove (vecchie) grane. Il buon risultato ottenuto dal PD infatti cambia i rapporti di forza nella maggioranza con inevitabili ripercussioni sul’agenda di. Si comincia, come prevedibile, dal MES. Come sottolinea oggi il Corriere della Sera dopo il voto il PD è pronto a far sentire da subito il suo ritrovato peso specifico e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Aumenta dunque il pressing per dire sì al tesoretto da 36 miliardi che il fondo salva Stati dell’Ue potrebbe erogare all’Italia a patto che vengano spesi per la sanità. I Cinquestelle bocciati ancora dal voto regionale sono ad un bivio: capitolare o continuare ad ...

marattin : Il tasso sui Btp a 30 anni è sceso al livello più basso di sempre. Accade soprattutto perché la Ue ha fatto uno sto… - ItaliaViva : #Sure e #Mes, a parte le finalità, sono assolutamente identici e sono entrambi molto meno condizionati del… - ItaliaViva : 'Che voti vuole prendere Italia Viva? I voti di quelli che non credono a Salvini e Meloni che dicono NO all'euro, a… - Daniela54092686 : RT @ItaliaViva: #Sure e #Mes, a parte le finalità, sono assolutamente identici e sono entrambi molto meno condizionati del #RecoveryFund. C… - Antonio16_92 : Chiaro perché non hanno opposto così tanta resistenza su Recovery Fund e MES? Ecco il trucco. Bravi @luigidimaio e… -