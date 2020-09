Putin candidato al premio Nobel per la Pace. Ma è giallo sulla nomina (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Donald Trump non è l’unico leader di una grande potenza ad essere stato candidato al premio Nobel per la Pace 2021. Dalla Russia con “amore” giunge la notizia che anche Vladimir Putin potrebbe correre per aggiudicarsi l’ambita onorificenza di valore mondiale. C’è però una differenza tra le due nomine, perché quella del presidente degli Stati Uniti è stata presentata da un politico: il parlamentare norvegese e presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato, Christian Tybring-Gjedde. Mentre quella di Putin salta fuori da un’iniziativa di uno scrittore: il russo Sergey Komkov, presidente della Fondazione pan-russa per l’Istruzione, nonché membro dell’Accademia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Donald Trump non è l’unico leader di una grande potenza ad essere statoalper la2021. Dalla Russia con “amore” giunge la notizia che anche Vladimirpotrebbe correre per aggiudicarsi l’ambita onorificenza di valore mondiale. C’è però una differenza tra le due nomine, perché quella del presidente degli Stati Uniti è stata presentata da un politico: il parlamentare norvegese e presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato, Christian Tybring-Gjedde. Mentre quella disalta fuori da un’iniziativa di uno scrittore: il russo Sergey Komkov, presidente della Fondazione pan-russa per l’Istruzione, nonché membro dell’Accademia ...

