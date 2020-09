Mare Fuori: un racconto che fa male, addolcito dalla bravura degli interpreti (Di giovedì 24 settembre 2020) Mare Fuori - Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo Raccontare una storia di carcere e disperazione, partendo con l’immagine dei detenuti in gita su una barca in mezzo al Mare, è una chiara dichiarazione d’intenti: Mare Fuori, nonostante il clima cupo e il troppo dolore che ne pervade dialoghi e storie, è una fiction che non perde la speranza, e che sa emozionare. Il progetto ha dalla sua una scenografia mozzafiato, quella della Marina Militare di Napoli, scelta per raccontare l’Istituto Penale per i minorenni di Nisida, il cui slogan è Ragazzi Dentro. Ma quel Mare Fuori in opposizione, lo spazio infinito, l’aria aperta, si scontrano con la claustrofobia del racconto, con la violenza e la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 settembre 2020)- Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo Raccontare una storia di carcere e disperazione, partendo con l’immagine dei detenuti in gita su una barca in mezzo al, è una chiara dichiarazione d’intenti:, nonostante il clima cupo e il troppo dolore che ne pervade dialoghi e storie, è una fiction che non perde la speranza, e che sa emozionare. Il progetto hasua una scenografia mozzafiato, quella della Marina Militare di Napoli, scelta per raccontare l’Istituto Penale per i minorenni di Nisida, il cui slogan è Ragazzi Dentro. Ma quelin opposizione, lo spazio infinito, l’aria aperta, si scontrano con la claustrofobia del, con la violenza e la ...

