Il nuovo protocollo sulla riapertura degli stadi, le ipotesi tra distanziamento e temperatura (Di giovedì 24 settembre 2020) Da poco meno di una settimana si era deciso per la riapertura degli stadi limitando la presenza a non più di 1000 tifosi. La decisione nasceva dopo un vertice tra il ministro Boccia e i governatori delle regioni. Le prime norme Era stato con un vertice lampo che il ministro Boccia aveva incontrato i governatori delle regioni d'Italia per definire la riapertura degli stadi. Ad anticipare la nuova normativa per le loro regioni erano stati Zaia e Fontana, seguiti poi a ruota dai loro colleghi. Il limite massimo di tifosi consentiti, applicato dalla giornata di domenica, era stato stabilito a 1000 persone per gli stadi all'aperto e solo a 700 in caso di palazzine al chiuso. A poco sono servite le pressioni esterne per una ...

