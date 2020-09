Grande Fratello Vip, Pupo: “Non avrei squalificato Fausto Leali. Anche lui è stato discriminato” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Non avrei squalificato Fausto Leali”. Parola di Pupo, che del Grande Fratello Vip è uno dei pilastri. Un Ghinazzi di lotta e di governo che, ai microfoni de La Zanzara, si concede riflessioni che durante il reality esprime col freno a mano tirato. “Secondo me è stato Anche lui un po’ discriminato perché gli è stato detto mille volte ignorante”, dice il cantautore. “Dare dell’ignorante a qualcuno è assolutamente discriminante”. Sul piatto finiscono due vicende: la più recente legata al termine ‘negro’ che Leali ha rivolto a Enock Balotelli e la precedente uscita su Benito Mussolini. “Io ho una ... Leggi su blogo (Di giovedì 24 settembre 2020) “Non”. Parola di, che delVip è uno dei pilastri. Un Ghinazzi di lotta e di governo che, ai microfoni de La Zanzara, si concede riflessioni che durante il reality esprime col freno a mano tirato. “Secondo me èlui un po’ discriminato perché gli èdetto mille volte ignorante”, dice il cantautore. “Dare dell’ignorante a qualcuno è assolutamente discriminante”. Sul piatto finiscono due vicende: la più recente legata al termine ‘negro’ cheha rivolto a Enock Balotelli e la precedente uscita su Benito Mussolini. “Io ho una ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - vinciolr : Il Grande Fratello che annuncia il FREEZE mentre sono tutti in plank. Genio! ??? #GFVIP - annalis22307595 : #GFVIP il grande fratello che fa il freeze mentre tutto sono in plank, VOLO ALTISSIMO???? - TV_Italiana : Al #GFVIP c'è Tommaso Zorzi che vuole dare fuoco a Maria Teresa Ruta nel sonno. ?? Battutaccia da squalifica? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, continuano le rivelazioni su sette e “istigazione al suicidio” Il Fatto Quotidiano Una frase di Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta infiamma il web (VIDEO)

Ogni frase all’interno della casa del Grande Fratello Vip può essere motivo di discussione, non solo tra i concorrenti, ma anche tra i telespettatori da casa. Nelle scorse ora, nel mirino, è finito To ...

Elisabetta Gregoraci: "Briatore? Ho dovuto sacrificare la mia vita per stare con lui"

Elisabetta Gregoraci si confida con alcune coinquiline all'interno della casa del "Grande Fratello Vip" e racconta alcuni dettagli del suo rapporto col suo ex Flavio Briatore. "Avevo 24 anni e lui era ...

Ogni frase all’interno della casa del Grande Fratello Vip può essere motivo di discussione, non solo tra i concorrenti, ma anche tra i telespettatori da casa. Nelle scorse ora, nel mirino, è finito To ...Elisabetta Gregoraci si confida con alcune coinquiline all'interno della casa del "Grande Fratello Vip" e racconta alcuni dettagli del suo rapporto col suo ex Flavio Briatore. "Avevo 24 anni e lui era ...