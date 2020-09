“Esami facili” alla Link University, chiesto il rinvio a giudizio per 69 persone: c’è anche l’ex ministro Scotti (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono coinvolti il presidente dell’ateneo ed ex ministro Vincenzo Scotti, i vertici amministrativi, docenti, ricercatori e pure molti studenti, tra cui diversi poliziotti. Tutti accusati di aver messo in piedi o di aver usufruito di un sistema di “esami facili” e di scorciatoie per abbreviare gli studi alla Link Campus University. Quasi tutti ora sono a rischio processo: su 71 indagati, la pm di Firenze Christine Von Borries ha chiesto di rinviarne a giudizio 69. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di falsità materiale e ideologica e di associazione a delinquere. Le presunte irregolarità, accertate al termine di un’indagine durata due anni e chiusa nel maggio scorso, riguardano il corso di laurea triennale in Scienze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono coinvolti il presidente dell’ateneo ed exVincenzo, i vertici amministrativi, docenti, ricercatori e pure molti studenti, tra cui diversi poliziotti. Tutti accusati di aver messo in piedi o di aver usufruito di un sistema di “esami facili” e di scorciatoie per abbreviare gli studiCampus. Quasi tutti ora sono a rischio processo: su 71 indagati, la pm di Firenze Christine Von Borries hadi rinviarne a69. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di falsità materiale e ideologica e di associazione a delinquere. Le presunte irregolarità, accertate al termine di un’indagine durata due anni e chiusa nel maggio scorso, riguardano il corso di laurea triennale in Scienze ...

RobertoRenga : @pistelligoffr Ed esami facili, tanto per rimanere sul tema del giorno. - Antonio1457 : E voi parlate di #Suarez Esami facili all'ateneo privato Link Campus, chiesto processo per 69 persone… - lucabalestrier3 : @VincenzoStrati @pisto_gol Capisco il tifo ma qui si esagera.Seriamente siete capaci di dire che laJuve non sapesse… - kustovicicHV : @juventibus @Simone_Cutri Ma chi l’ha detto che l’indagine in corso fosse su esami facili? Magari era su tutt’altro - manitoba76 : @SandroSca Non indagano su altro, indagano proprio sugli esami facili presso l'Ateneo -

