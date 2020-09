Uomini e Donne cosa andrà in onda oggi: le scuse di Nicola, piovono ultimatum (Di mercoledì 23 settembre 2020) La puntata di ieri di Uomini e Donne si è conclusa davvero con il botto e ciò che vedremo oggi, mercoledì 23 settembre, non sarà certamente da meno. In questa nuova edizione Maria De Filippi non sembra avere molti peli sulla lingua, sta di fatto che ha quasi cacciato dallo studio un corteggiatore, ovvero, Facundo. oggi pomeriggio continueremo ad assistere alle avventure di trono classico ed over e i due format si stanno unendo sempre di più fino a fondersi. Armando e Nicola, infatti, si stanno avvicinando a delle corteggiatrici molto giovani. Gemma, invece, pare non sia riuscita a trovare l’amore neppure con Paolo. Caos al trono over di Uomini e Donne tra Gemma, Nicola e Paolo Nella puntata di ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 23 settembre 2020) La puntata di ieri disi è conclusa davvero con il botto e ciò che vedremo, mercoledì 23 settembre, non sarà certamente da meno. In questa nuova edizione Maria De Filippi non sembra avere molti peli sulla lingua, sta di fatto che ha quasi cacciato dallo studio un corteggiatore, ovvero, Facundo.pomeriggio continueremo ad assistere alle avventure di trono classico ed over e i due format si stanno unendo sempre di più fino a fondersi. Armando e, infatti, si stanno avvicinando a delle corteggiatrici molto giovani. Gemma, invece, pare non sia riuscita a trovare l’amore neppure con Paolo. Caos al trono over ditra Gemma,e Paolo Nella puntata di ...

