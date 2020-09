Tom Cruise pronto ad andare in orbita | sarà protagonista del primo film girato nello Spazio

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ ufficiale: Tomil prossimo anno andràper girare un nuovo. La star 58enne partirà con la navicella SpaceX di Elon Musk nell’ottobre del prossimo anno:sta lavorando con l’imprenditore e la Nasa al nuovo, che sarà diretto dal regista di “Edge Of Tomorrow”, Doug Liman. Siache Liman hanno entrambi esperienza come piloti, ma i viaggisono per entrambi un territorio completamente nuovo. Liman starebbe lavorando alla sceneggiatura del, che dovrebbe avere un budget di 200 milioni di dollari. L’Agenzia spaziale statunitense aveva già confermato il suo coinvolgimento nel ...