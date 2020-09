Skin sposa la sua fidanzata: l’annuncio sui social “Finalmente…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Skin, la famosa cantante degli Skunk Anansie, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con una foto postata sul suo account Instagram. L’artista ha pubblicato una foto insieme alla compagna, la 44enne Ladyfag, dove sorridenti mostrano l’anello. A seguire la foto in cui appaiono davvero felici e innamorate, la cantante britannica ha voluto aggiungere altre immagini che le ritraggono insieme, per ripercorrere la loro storia d’amore, come in un viale dei ricordi che raccoglie dei momenti significativi. Skin: la cantante fa un annuncio sul suo profilo Instagram Ma per Skin questo non è il primo matrimonio, infatti, nel 2013 aveva sposato Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly, nonché sua produttrice. Il matrimonio era durato solo due anni e di questo legame ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020), la famosa cantante degli Skunk Anansie, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con una foto postata sul suo account Instagram. L’artista ha pubblicato una foto insieme alla compagna, la 44enne Ladyfag, dove sorridenti mostrano l’anello. A seguire la foto in cui appaiono davvero felici e innamorate, la cantante britannica ha voluto aggiungere altre immagini che le ritraggono insieme, per ripercorrere la loro storia d’amore, come in un viale dei ricordi che raccoglie dei momenti significativi.: la cantante fa un annuncio sul suo profilo Instagram Ma perquesto non è il primo matrimonio, infatti, nel 2013 avevato Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly, nonché sua produttrice. Il matrimonio era durato solo due anni e di questo legame ...

