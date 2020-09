Seconda ondata Coronavirus, l’esperto: “Tra ottobre e novembre in Italia si registreranno 30mila casi a settimana” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Coronavirus: con Seconda ondata 30mila casi a settimana in Italia L’Italia rischia di arrivare a 30mila casi settimanali con il picco della Seconda ondata di Coronavirus. A dichiararlo è Francesco Sannino, dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università della Danimarca meridionale, Odense, che ha commentato il modello matematico con il quale il suo team ha previsto tra ottobre e novembre il picco della Seconda ondata di casi da Coronavirus. “Per l’Italia ci aspettiamo picchi di 30mila ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020): cona settimana inL’rischia di arrivare asettimanali con il picco delladi. A dichiararlo è Francesco Sannino, dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università della Danimarca meridionale, Odense, che ha commentato il modello matematico con il quale il suo team ha previsto trail picco delladida. “Per l’ci aspettiamo picchi di...

