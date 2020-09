Riapertura scuole | Civico 22 convoca un presidio davanti Palazzo Mosti

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti22unalle ore 8.30 di giovedì 24 settembre 2020 sotto a, Via Annunziata a Benevento. “Siamo i Genitori delle bambine e dei bambini e degli adolescenti che fino ad ora sono stati ignorati da chi, per compito istituzionale nell’amministrazione di una città normale, invece dovrebbe rappresentarli, tutelarli e promuoverne il diritto allo studio e alla scuola. Abbiamo civilmente rispettato tutte le norme governative, regionali e cittadine che, durante la pandemia, ci hanno chiamato al grande sacrificio del distanziamento fisico e del lockdown. Dopo la ripresa di tutte le attività del commercio, del lavoro in genere, della mobilità, dopo avere assistito alla messa in scena, ...

welikeduel : RIVEDI il reportage di Diego Bianchi da Artena, Colleferro e Paliano nei giorni successivi all'uccisione di Willy M… - giorgio_gori : #Bergamo, niente seggi nelle scuole. Si vota in musei e centri anziani: 'Assurdo chiuderle a pochi giorni dalla ria… - fanpage : Nelle scuole di Milano sono 33 i casi positivi dal giorno della riapertura - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Riapertura scuole, anche a Salerno al via lunedì 28 settembre - AndreaMarano11 : RT @welikeduel: RIVEDI il reportage di Diego Bianchi da Artena, Colleferro e Paliano nei giorni successivi all'uccisione di Willy Monteiro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

La Tecnica della Scuola

Lopalco ha preferito parlare subito di sanità e dell’emergenza Covid: «Siamo ancora in una situazione di circolazione virale modesta, ma ora siamo attesi da un momento delicato, quello della ...Scuole, in alcuni comuni slitta ancora la riapertura Ufficialmente, la riapertura delle scuole in Campania è fissata per il 24 settembre: ma alcuni comuni hanno già deciso di far slittare la data al ...