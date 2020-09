Putin: «La Russia sta per registrare un secondo vaccino» (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Germania, intanto, si prepara all'autunno: «La pandemia inizierà seriamente solo adesso» Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Germania, intanto, si prepara all'autunno: «La pandemia inizierà seriamente solo adesso»

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia Interfax, parlando ai senatori della Federazione Russa. In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.431 nuovi casi ...

Milano, 23 set. (LaPresse) - Un secondo vaccino russo contro il Covid-19 sarà registrato "a breve". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia Interfax, parlando ai senatori ...

