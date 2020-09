Il nono mese di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il parto è previsto a giorni. E nell’attesa Giorgia Palmas e Filippo Magnini si godono il nono mese, mano nella mano, pancione in vista, per le strade di Milano. Un pranzo in famiglia, con la mamma dell’ex velina. I due sono rientrati a Milano, dopo una lunga estate in Sardegna, terra d’origine di lei, in attesa dell’arrivo della loro prima figlia insieme.