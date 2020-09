Flash News del 23 Settembre 2020 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi, a Bruxelles, la Commissione Europea ha presentato il nuovo patto sui migranti: meccanismo di solidarietà e alleggerimento della pressione sui Paesi più esposti agli sbarchi, i principi ispiratori del documento che punta a superare il regolamento di Dublino. Una proposta che, però, ha già fatto scattare l’ALT di Paesi come l’Austria, contraria ai ricollocamenti;Il tema dei migranti in primo piano anche nell’agenda di Governo. Modifiche ai Decreti sicurezza presto in Consiglio dei Ministri, annuncia il Premier Conte. “Approvare subito i Decreti sicurezza e rilanciare l’azione di Governo“, le richieste arrivate dal PD, rafforzato dalla prova elettorale.Dopo la debacle alle regionali, crescono le tensioni interne al Movimento 5 Stelle. Confronto aperto anche nel Centro Destra “Al Sud scelte sbagliate“, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi, a Bruxelles, la Commissione Europea ha presentato il nuovo patto sui migranti: meccanismo di solidarietà e alleggerimento della pressione sui Paesi più esposti agli sbarchi, i principi ispiratori del documento che punta a superare il regolamento di Dublino. Una proposta che, però, ha già fatto scattare l’ALT di Paesi come l’Austria, contraria ai ricollocamenti;Il tema dei migranti in primo piano anche nell’agenda di Governo. Modifiche ai Decreti sicurezza presto in Consiglio dei Ministri, annuncia il Premier Conte. “Approvare subito i Decreti sicurezza e rilanciare l’azione di Governo“, le richieste arrivate dal PD, rafforzato dalla prova elettorale.Dopo la debacle alle regionali, crescono le tensioni interne al Movimento 5 Stelle. Confronto aperto anche nel Centro Destra “Al Sud scelte sbagliate“, il ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Per l'Alta Corte spagnola i rider sono dipendenti a tutti gli effetti Dopo u… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Minsk: Lukashenko giura, l'opposizione protesta Il sei volte presidente assu… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Coronavirus. Chiusi in via precauzionale, la Gam e l'Ecomuseo del Mare a Palermo - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Francia, parrucchieri antinquinamento Les coiffeurs justes sperimentano il f… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Serbia: la minoranza musulmana teme nuove violenze etniche dopo gli attacchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News L’agente di Milik a Londra, Sokratis torna nel mirino: le flash news di CN1926 CalcioNapoli1926.it Malattie rare, Sileri: “Mio impegno per piano nazionale in 6 mesi”

Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) – ‘Chiedo scusa se non avete un piano nazionale malattie rare. Chiedo scusa per qualcosa che non dipende da me, ma che dipenderà da me se tra 6 mesi non ci sarà.

Stati Uniti, manifattura conferma ripresa e fa meglio dei servizi

(Teleborsa) - Migliora l'attività manifatturiera degli Stati Uniti a settembre. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 53,5 punti dai 53,1 punti di agosto. Il ...

Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) – ‘Chiedo scusa se non avete un piano nazionale malattie rare. Chiedo scusa per qualcosa che non dipende da me, ma che dipenderà da me se tra 6 mesi non ci sarà.(Teleborsa) - Migliora l'attività manifatturiera degli Stati Uniti a settembre. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 53,5 punti dai 53,1 punti di agosto. Il ...