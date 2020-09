Devastante lutto nel mondo del cinema | l’amatissimo attore è venuto a mancare

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 23 settembre 2020)da tanti ruoli memorabili, eclettico e sempre perfettamente a tono, è morto il grande Michael Lonsdale nel pomeriggio nella sua casa parigina, a 89 anni. Lo ha confermato la sua campagna. Volto amato deleuropeo per tanti anni, in carriera ha lasciato il segno anche a teatro. Lonsdale era nato nel 1931 a Parigi da madre francese e padre britannico. Da bambino ha vissuto insieme alla famiglia in Marocco fino all’età di 10 anni, iniziando a interessarsi all’arte, prima come pittore per poi prendere la via del teatro, in cui fu impegnato a partire dall’inizio degli anni cinquanta. In parallelo alla carriera comeè stato impegnato in 180 ruoli fra ile la televisione. Ha recitato con autori ...