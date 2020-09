Addio Angelica, promessa della pallavolo: la 18enne ha perso la partita contro un tumore al cervello (Di mercoledì 23 settembre 2020) Angelica Abate aveva solo 18 anni. Era una giocatrice di pallavolo molto promettente, con una carriera e una vita davanti. Ma questo futuro radioso le è stato portato via da un destino beffardo. Un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 settembre 2020)Abate aveva solo 18 anni. Era una giocatrice dimolto promettente, con una carriera e una vita davanti. Ma questo futuro radioso le è stato portato via da un destino beffardo. Un ...

daniele19921 : RT @CiaoKarol: Addio ad Angelica Abate, morta a 18 anni. Era una promessa della pallavolo.: Angelica Abate si è spenta: aveva tutta la vita… - redellerose : RT @CiaoKarol: Addio ad Angelica Abate, morta a 18 anni. Era una promessa della pallavolo.: Angelica Abate si è spenta: aveva tutta la vita… - CiaoKarol : UN ALTRO ANGELO È VOLATO IN CIELO ?????? CIAO ANGELICA! RIPOSA IN PACE ?? - CiaoKarol : Addio ad Angelica Abate, morta a 18 anni. Era una promessa della pallavolo.: Angelica Abate si è spenta: aveva tutt… - occhio_notizie : Addio Angelica: promessa della pallavolo, muore a 18 per un tumore al cervello -