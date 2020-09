Napoli, riapertura scuole: la decisione ufficiale del sindaco (Di martedì 22 settembre 2020) Napoli, la riapertura scuole slitta ancora di qualche giorno così come a Salerno. Una decisione che unisce molti comuni campani Le scuole a Napoli e Salerno? Alcune cominceramnno l’anno il… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 22 settembre 2020), laslitta ancora di qualche giorno così come a Salerno. Unache unisce molti comuni campani Lee Salerno? Alcune cominceramnno l’anno il… L'articolo proviene da .

007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Eccolo adesso inizia il botta & risposta Riapertura scuole a Napoli, chiuse dal 24 al 26 settemb… - aperru1 : Scuola, rinviata la riapertura negli istituti utilizzati come seggi elettorali: si attende solo l'ufficialità - laGigogin : RT @NapoliToday: #Cronaca Scuola, rinviata la riapertura negli istituti utilizzati come seggi elettorali: si attende solo l'ufficialità htt… - SeEarn : PROF. RICCIARDI (MIN. SALUTE): “RIAPERTURA STADI, OCCORRE STUDIO AD HOC PER OGNI IMPIANTO” #Ricciardi… - NCN_it : PROF. RICCIARDI (MIN. SALUTE): “RIAPERTURA STADI, OCCORRE STUDIO AD HOC PER OGNI IMPIANTO” #Ricciardi… -