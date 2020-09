Monza, Galliani: “Berlusconi si sta riprendendo, la sua passione per il club mi rende felice” (Di martedì 22 settembre 2020) L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, in occasione di una premiazione in Consiglio regionale della Lombardia, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Silvio Berlusconi, presidente del club, recentemente guarito dal Covid-19: “Silvio sta migliorando, lo percepisco dalla sua voce. I tamponi nei suoi confronti proseguono, ma ancora non so dire se venerdì sarà presente allo stadio per il match contro la Spal. E’ un presidente molto legato a questi colori, per i quali nutre una passione incredibile, e ciò non può che rendermi felice. Venerdì scorso – ha concluso Galliani – ha guardato la partita con l’Alessandria in diretta e in differita. I tifosi non potrebbero chiedere di meglio“. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) L’amministratore delegato delAdriano, in occasione di una premiazione in Consiglio regionale della Lombardia, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Silvio Berlusconi, presidente del, recentemente guarito dal Covid-19: “Silvio sta migliorando, lo percepisco dalla sua voce. I tamponi nei suoi confronti proseguono, ma ancora non so dire se venerdì sarà presente allo stadio per il match contro la Spal. E’ un presidente molto legato a questi colori, per i quali nutre unaincredibile, e ciò non può chermi felice. Venerdì scorso – ha concluso– ha guardato la partita con l’Alessandria in diretta e in differita. I tifosi non potrebbero chiedere di meglio“.

sportface2016 : #Monza, #Galliani: “#Berlusconi si sta riprendendo, la sua passione per il club mi rende felice” - daloiso77 : RT @MichaelCuomo7: #Galliani: “Venerdì il Monza ha giocato contro l’Alessandria in diretta su Antenna 3. La partita è andata in onda anche… - AndreaZani7 : RT @MichaelCuomo7: #Galliani: “Venerdì il Monza ha giocato contro l’Alessandria in diretta su Antenna 3. La partita è andata in onda anche… - Esperanzo91 : RT @MichaelCuomo7: #Galliani: “Venerdì il Monza ha giocato contro l’Alessandria in diretta su Antenna 3. La partita è andata in onda anche… - marcovarini : RT @MichaelCuomo7: #Galliani: “Venerdì il Monza ha giocato contro l’Alessandria in diretta su Antenna 3. La partita è andata in onda anche… -