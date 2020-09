Maria Paola Gaglione: uccisa perché fidanzatasi con un ragazzo trans (Di martedì 22 settembre 2020) Con parole alquanto assurde Michele Gaglione ha provato a difendersi dalle accuse di avere ucciso sua sorella, Maria Paola Gaglione, una ragazza di soli 22 anni. Queste le parole del 30enne riportate da un recente articolo del settimanale Giallo: “Ho fatto una s*******a. Non volevo uccidere nessuno, ma soltanto dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là che ha ‘infettato’ mia sorella, che invece è stata sempre ‘normale'”. Secondo il modus cogitandi di Michele, la colpa di Maria Paola sarebbe stata quella di avere amato un giovane transessuale di 22 anni, Ciro Migliore. Michele, di conseguenza, covava un odio sviscerato per questa situazione, tanto da punire entrambi in maniera esemplare. Maria ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 settembre 2020) Con parole alquanto assurde Micheleha provato a difendersi dalle accuse di avere ucciso sua sorella,, una ragazza di soli 22 anni. Queste le parole del 30enne riportate da un recente articolo del settimanale Giallo: “Ho fatto una s*******a. Non volevo uccidere nessuno, ma soltanto dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là che ha ‘infettato’ mia sorella, che invece è stata sempre ‘normale'”. Secondo il modus cogitandi di Michele, la colpa disarebbe stata quella di avere amato un giovaneessuale di 22 anni, Ciro Migliore. Michele, di conseguenza, covava un odio sviscerato per questa situazione, tanto da punire entrambi in maniera esemplare....

