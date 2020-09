In Toscana quasi monocolore Pd | Marras da record

(Di martedì 22 settembre 2020) FIRENZE – In Toscana la nuova maggioranza in Consiglio regionale non si può definire tecnicamente un monocolore, ma il peso del Partito democratico è sostanzialmente schiacciante. I dem dopo aver fatto bottino pieno alle elezioni, attestandosi su un lusinghiero 34,7%, traducono il successo della lista e dell’intera coalizione incassando 22 consiglieri, oltre al neo governatore Eugenio Giani. In breve il Partito democratico torna a contare pienamente su una maggioranza autonoma a palazzo del Pegaso. E lo fa riportando in assemblea consiliare i big, ma anche munito di alcune importanti novità.

lorepregliasco : Intanto, il M5S arretra pesantemente in tutte le Regioni *rispetto alle Regionali 2015*. Il primo partito nel Parla… - you_trend : ?? Affluenza (quasi) definitiva #regionali al parziale delle ore 23: #ValledAosta: 54,2% (def) #Puglia: 39,9% (255… - fil_autoctono : @ceciliadelia @pdnetwork @nzingaretti Saldamente...mica tanto, a parte Campania e Puglia dove...tutto è pulito fuor… - egopor : RT @GAngrilli: Toscana: risultati elezioni regionali 2020: Giani 48,6% Ceccarti 40,4% Distacco 8,2% Risultati elezioni regionali 2015: Enri… - trevi_vito : RT @GAngrilli: Toscana: risultati elezioni regionali 2020: Giani 48,6% Ceccarti 40,4% Distacco 8,2% Risultati elezioni regionali 2015: Enri… -

“Eh già, io sono ancora qua”. Nel Pd si cita Vasco per celebrare un segretario che esce rafforzato dal voto. E ora il leader dem pressa su Conte: Mes e modifica Dl Sicurezza subito Di chat in chat in ...In Toscana ha vinto la paura, non certo l’orribile candidato ... I due partiti sono in disaccordo quasi su tutto. Mentre la valanga di miliardi in arrivo impone scelte strategiche, priorità dirimenti.