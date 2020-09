“Grande Fratello Vip” | il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 22 settembre 2020) Lunghi baci in apnea nella piscina della casa del “GF Vip” per ottenere il budget per la spesa settimanale. Alfonso Signorini chiama Miriam Catania eda cimentarsi nella prova. Piepaolosi autocandida per partecipare alla sfida con. I due si baciano sott’acqua ma non riescono a superare la prova. “Potete recuperare i secondi con unlunghissimo non in apnea se volete la spesa”, rilancia Signorini. I due accettano e si lasciano andare a lungo