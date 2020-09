Grande Fratello Vip, Francesca Pepe smascherata in diretta sulla bugia di Miss Europa (Di martedì 22 settembre 2020) Per Francesca Pepe la terza puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 21 settembre su Canale 5 non è stata esattamente una gran serata. Prima il diverbio con Tommaso Zorzi dal quale non è uscita vincitrice, poi l’aspro rimprovero del conduttore Alfonso Signorini che visibilmente alterato le ha gridato: “Sei una gran maleducata!”, e qualche minuto dopo il padrone di casa ha smascherato una bugia della ragazza. La bugia di Francesca Pepe Francesca (o come ama farsi chiamare lei Franceska con la ‘k’) entrando nella casa del GFVip aveva infatti sostenuto di aver vinto il titolo di Miss Europa 2016. Peccato che, come ha osservato Signorini, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 settembre 2020) Perla terza puntata delVip in onda lunedì 21 settembre su Canale 5 non è stata esattamente una gran serata. Prima il diverbio con Tommaso Zorzi dal quale non è uscita vincitrice, poi l’aspro rimprovero del conduttore Alfonso Signorini che visibilmente alterato le ha gridato: “Sei una gran maleducata!”, e qualche minuto dopo il padrone di casa ha smascherato unadella ragazza. Ladi(o come ama farsi chiamare lei Franceska con la ‘k’) entrando nella casa del GFVip aveva infatti sostenuto di aver vinto il titolo di2016. Peccato che, come ha osservato Signorini, ...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - salvato49920769 : Fausto Leali è stato espulso dal Grande Fratello Vip - speechless_____ : RT @deadiscordiaa: io nella casa del grande fratello non durerei nemmeno 7 secondi perché già all’entrata se tipo non riuscissi ad aprire l… -