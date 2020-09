Giornale radio sociale | edizione del 22 settembre 2020

rmm2000 : GIORNALE RADIO Martedì 22 settembre - rmm2000 : GIORNALE RADIO Martedì 22 settembre - clara_papa : Ascoltare @jpbellotto solo 2 minuti al radio giornale mi mette di cattivo umore... mi manca @_CircoMassimo_ ?? @RadioCapital_fm #linus - alcinx : RT @TgrSicilia: Nel giornale radio delle 7.18, Rai Radio Uno: l'esito del referendum in Sicilia, regione con la più bassa affluenza alle u… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nel giornale radio delle 7.18, Rai Radio Uno: l'esito del referendum in Sicilia, regione con la più bassa affluenza alle u… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale radio

Dire

In una delle sue martellanti pubblicità per convincere gli utenti a passare dalla versione “free” a quella a pagamento, una squillante voce di ragazza dice: «Grazie per aver scelto Spotify, avresti po ...Le elezioni regionali hanno emesso i primi verdetti: Michele Emiliano è stato riconfermato governatore della regione Puglia e, sebbene si attende l'ufficialità, Debora Ciliento è diventata consigliere ...