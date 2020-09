Esame Suarez, Ziliani attacca la Juventus: “Come ai tempi di Calciopoli” (Di martedì 22 settembre 2020) Il caso dell’Esame di Luis Suarez sta letteralmente facendo il giro del mondo e anche sul web i commenti sul tema non mancano. L’episodio, venuto alla luce questa mattina, sarebbe collegato a delle presunte irregolarità nel test sostenuto dal Pistolero per l’ottenimento del certificato B1 di lingua italiana, fondamentale per il completamento delle pratiche per il passaporto con cittadinanza tricolore. Secondo quanto riferito dalle ultime notizie, la Guardia di Finanza ha aperto un’indagine e nelle scorse ore sono state pubblicate delle intercettazioni che, a seguito degli accertamenti delle autorità competenti, potrebbero gettare in acque davvero agitate non solo l’attaccante del Barcellona, accostato con una certa insistenza al calciomercato della Juventus, ma anche la stessa ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) Il caso dell’di Luissta letteralmente facendo il giro del mondo e anche sul web i commenti sul tema non mancano. L’episodio, venuto alla luce questa mattina, sarebbe collegato a delle presunte irregolarità nel test sostenuto dal Pistolero per l’ottenimento del certificato B1 di lingua italiana, fondamentale per il completamento delle pratiche per il passaporto con cittadinanza tricolore. Secondo quanto riferito dalle ultime notizie, la Guardia di Finanza ha aperto un’indagine e nelle scorse ore sono state pubblicate delle intercettazioni che, a seguito degli accertamenti delle autorità competenti, potrebbero gettare in acque davvero agitate non solo l’nte del Barcellona, accostato con una certa insistenza al calciomercato della, ma anche la stessa ...

