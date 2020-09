Andrea Crisanti: "Zaia ha vinto grazie a me. Ma io sono vicino al Pd" (Di martedì 22 settembre 2020) “I veneti hanno premiato Zaia per come ha gestito l’epidemia, con tutti i meriti e le contraddizioni del caso. In una situazione disastrosa il presidente mi ha dato retta seguendo l’evidenza scientifica. Se non fosse stato per me Zaia avrebbe combinato un disastro. Il 28 febbraio parlò di epidemia mediatica, poi si è preso il merito e non ho potuto tacere”. Così in una intervista a La Stampa il virologo Andrea Crisanti.“L’ho trovata una debolezza umana - aggiunge - ma non mi sono fatto mettere i piedi in testa e ho difeso i meriti miei e dell’Università di Padova. La gratitudine è un sentimento raro che talvolta genera ostilità”.Crisanti racconta di aver ricevuto l’offerta di una candidatura ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) “I veneti hanno premiatoper come ha gestito l’epidemia, con tutti i meriti e le contraddizioni del caso. In una situazione disastrosa il presidente mi ha dato retta seguendo l’evidenza scientifica. Se non fosse stato per meavrebbe combinato un disastro. Il 28 febbraio parlò di epidemia mediatica, poi si è preso il merito e non ho potuto tacere”. Così in una intervista a La Stampa il virologo.“L’ho trovata una debolezza umana - aggiunge - ma non mifatto mettere i piedi in testa e ho difeso i meriti miei e dell’Università di Padova. La gratitudine è un sentimento raro che talvolta genera ostilità”.racconta di aver ricevuto l’offerta di una candidatura ...

