Abusava di 13enne | Don Marino sceglie Taormina come difensore ma se ne va in carcere

Leggi su chenews

(Di martedì 22 settembre 2020) Confermata e definitiva la condanna a Donche ha abusato di una ragazza di 13 anni. Per lui si spalancano le porte del. Aveva solamente 13 anni Giada, e nell’oratorio e in chiesa trovava quella pace e quella sicurezza di cui ha bisogno una ragazzina della sua età. Specie in un paese dove ti contano anche i passi che fai da quando esci di casa. Un paese che addirittura si era schierata al fianco del prete accusando Giada di raccontare solo bugie, chissà per quale motivo, poi. Il paese si chiama Portacannone, in provincia di Campobasso: 2.500 anime molisane, tutti che conoscono tutto e tutti. Gli episodi di vioenza da parte di DonGenova nei confronti di Giada Vitale, risalgono al 2009. La vittima aveva solo 13 anni e i reati contestati al prete pedofilo riguardano solo i tre ...