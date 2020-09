Referendum, con la vittoria del Sì l’asse M5s-Pd lancia “la stagione delle riforme”. Crimi: “Legge elettorale, riduzione indennità e conflitto interessi” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Sì al taglio dei parlamentari ha vinto e così anche il Movimento 5 stelle. Ma pure il Partito democratico che, malgrado la titubanza e le spaccature interne, ha deciso di sostenere la riduzione delle poltrone. Le prime reazioni a caldo dei due partiti testimoniano un asse di governo che, almeno su questo punto, cerca di ricompattarsi: entrambi hanno parlato di riforme e di una nuova stagione che si apre. Vito Crimi e Luigi Di Maio sono intervenuti rigorosamente uno dopo l’altro e hanno ribadito che tra le priorità c’è la riduzione delle indennità dei parlamentari. Nicola Zingaretti, che ancora non ha parlato pubblicamente, si è limitato far trapelare la sua soddisfazione e a chiedere che “ora si vada avanti con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Sì al taglio dei parlamentari ha vinto e così anche il Movimento 5 stelle. Ma pure il Partito democratico che, malgrado la titubanza e le spaccature interne, ha deciso di sostenere lapoltrone. Le prime reazioni a caldo dei due partiti testimoniano un asse di governo che, almeno su questo punto, cerca di ricompattarsi: entrambi hanno parlato di riforme e di una nuovache si apre. Vitoe Luigi Di Maio sono intervenuti rigorosamente uno dopo l’altro e hanno ribadito che tra le priorità c’è laindennità dei parlamentari. Nicola Zingaretti, che ancora non ha parlato pubblicamente, si è limitato far trapelare la sua soddisfazione e a chiedere che “ora si vada avanti con le ...

