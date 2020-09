tuttonapoli : Rai - Paratici ha chiesto a Napoli e Roma di darsi una mossa con Milik: ultimatum dalla Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Paratici

Rai Sport

Arkadiusz Milik continua a condizionare il mercato del Napoli e non solo. Secondo il giornalista della Rai Ciro Venerato, però, sembrano esserci delle novità per quanto riguarda la cessione dell’attac ...Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Milik? Paratici ha detto al Napoli, alla Roma e al procuratore di Dzeko di darsi una mossa. La Juve può aspettare ...Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha parlato a Radio Goal del mercato in uscita del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a R ...