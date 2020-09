Parma | Liverani | “Dobbiamo completare la squadra | in difesa siamo contati”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Abbiamo tanti giocatori esperti, e dobbiamo prendere giovani forti da poter inserire subito. Il messaggio che deve passare è che dobbiamolaper affrontare un campionato difficile, tutti cercheranno di fare il mercato al massimo. Poi lavoreremo con la rosa a disposizione, e fino a gennaio si farà il punto di quello che sarà andato bene e meno bene”. Queste le parole di Fabio, tecnico del, in un’intervista rilasciata ai microfoni diTV. “Numericamente dietrocontati, per cui sicuramente c’è da prendere uno o due centrali – ha aggiunto l’allenatore dei ducali -. C’è anche la possibilità che Darmian possa uscire per via di un vecchio accordo, e nel ...